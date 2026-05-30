Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-94 του ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» για τον δεύτερο ημιτελικό του Πρωταθλήματος μπάσκετ της GBL και πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στις νίκες επί του «δικέφαλου» του Βορρά και περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Κορυφαίος για τους «πράσινους» ήταν ο Όσμαν με 29 πόντους, εκ των οποίων τους 15, τους έβαλε στην Γ΄ περίοδο.

Ο διεθνής Τούρκος φόργουορντ έκανε ρεκόρ καριέρας στο Πρωτάθλημα. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν οι 25 πόντοι που είχε πετύχει πέρυσι στον 3ο τελικό με τον Ολυμπιακό.

