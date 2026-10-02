Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην EuroLeague, με αφορμή όσα συνέβησαν στο φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, μετά το νικητήριο σουτ του Καρ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι «πράσινοι» ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του Έλληνα τεχνικού, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του δυσφημεί το άθλημα και τη διοργάνωση.

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