Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό ο Παναθηναϊκός λύγισε τον ΠΑΟΚ, πήρε τη νίκη με 87-81 και κατέκτησε την πρωτιά στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν απέναντι στον μαχητικό Δικέφαλο, όμως με σερί 7-0 και καθοριστικές άμυνες στα τελευταία λεπτά έφτασαν στη νίκη, λίγες ημέρες πριν από τη νέα τους συνάντηση στον ημιτελικό του Super Cup 2026 που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26/9 στις 21:00 στο κλειστό του Περιστερίου.

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