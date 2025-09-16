Ο Πανιώνιος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου προπονητή Ντούσαν Ίβκοβιτς που έφυγε από τη ζωή πριν από 4 χρόνια.

Σαν σήμερα πριν από τέσσερα χρόνια το μπάσκετ έγινε φτωχότερο, καθώς ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στο χώρο της πορτοκαλί θεάς. Ο Πανιώνιος μια από τις ομάδες που ο Ντούντα άφησε το στίγμα του δεν τον ξέχασε προχωρώντας σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Πανιωνίου:

«Η ομάδα- όνειρο που παρουσίασε ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ επί Ντούσαν Ίβκοβιτς μνημονεύτηκε- όπως παραδεχόταν πολλές φορές ο ίδιος σε συνεντεύξεις του- ως εκείνη που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο!

Σήμερα, 16/9, συμπληρώνονται 4 χρόνια από τότε που ο Ντούντα έφυγε από τη ζωή. Τιμούμε τη μνήμη του».