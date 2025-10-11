Στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα επέστρεψε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ως αντικαταστάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα τον αντικαταστάτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον πάγκο του και αυτός δεν είναι άλλος από τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Το μόνο που απέμενε, άλλωστε, ήταν να επισημοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, με τους Σέρβους να έχουν καταλήξει σε εκείνον για να διαδεχθεί τον Έλληνα προπονητή.

Έτσι, ο Σάσα Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην ομάδα που θήτευσε τρεις φορές ως παίκτης και άλλη μία ως προπονητής. Το καλοκαίρι του 2020, ο Σάσα Ομπράντοβιτς ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά με ρεκόρ 5-11 στην EuroLeague, απολύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.

Επιστρέφοντας τώρα στην ομάδα, σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, μιας και οι τραυματισμοί δεν έχουν επιτρέψει στο να βρεθεί η κατάλληλη χημεία και ήταν ένας από τους λόγους που ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν κατάφερε να μπει όπως φανταζόταν στη σεζόν.

Με τους Σέρβους, ωστόσο, να επικρατούν της Φενέρμπαχτσε στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, παρά τα προβλήματά τους.