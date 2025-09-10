Η Εθνική μας έθεσε νοκ-άουτ, μετά το Ισραήλ και τη Λιθουανία, και κατάφερε να βρεθεί στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Κορυφαίος της «επίσημης αγαπημένης» σε ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήρε στις πλάτες του τη «γαλανόλευκη», τελειώνοντας το χθεσινό ματς 29 πόντους (9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 11/16 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που λατρεύει το μπάσκετ και είναι δηλωμένος fan του« Greek Freak», σχολίασε στα ελληνικά «Πάμε!» κάτω από την ανάρτηση του 30χρονου σούπερ σταρ στο Instagram.

Άλλωστε η αγάπη του Σέρβου -πολυνίκη σε Grand Slam- τενίστα για τη χώρα μας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχει βρει μόνιμη κατοικία στα νότια προάστια της Αθήνας, φέρνοντας μάλιστα στην Αθήνα το ATP 250 Hellenic Championships, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2025 στο ΟΑΚΑ.