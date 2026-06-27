Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς μετά τις προσθήκες των Μουσταφά Φαλ και Μπράνκο Μπάντιο, οι «πράσινοι» στρέφονται στην περαιτέρω ενίσχυση της γραμμής των ψηλών.

O επόμενος μεγάλος στόχος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Τζόελ Μπολομπόι. Ο 32χρονος σέντερ έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Ερυθρό Αστέρα και αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαθέσιμες επιλογές στην αγορά της Ευρωλίγκας.

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