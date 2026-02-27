Η Euroleague πλέον έχει γίνει… ΝΒΑ. Κι αυτό διότι τα παιχνίδια είναι αμέτρητα κάθε εβδομάδα. Σε κάθε αγωνιστική υπάρχει τουλάχιστον μία έκπληξη, αφού η κάθε ομάδα, οποιασδήποτε δυναμικής, μπορεί να κερδίσει σε οποιαδήποτε έδρα. Ωστόσο δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία για τις ήττες των δύο ελληνικών ομάδων, αλλά συμπέρασμα. Δύο αποτελέσματα που προφανώς δεν ήταν τα αναμενόμενα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ξάφνιασε τους φίλους του και όχι μόνο με τη χθεσινή ήττα. Προερχόταν από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, στο οποίο παρουσίασε μία άκρως βελτιωμένη εικόνα και πόσο μάλλον πειστική, η οποία συνδυάστηκε με την ιδανική εκκίνηση του Χέιζ-Ντέιβις με τα πράσινα. Ωστόσο, όλο αυτό ήρθε να καταρριφθεί και να προσγειώσει τους πράσινους το βράδυ της Πέμπτης, με την ήττα-σοκ από τη Παρί στο «Telekom Center Athens». Ήταν μια αγωνιστική εικόνα απροετοίμαστη, αδιάβαστη και χωρίς να μπορεί να ακολουθήσει τη γαλλική ομάδα στο σκορ -πλην των τελευταίων δύο λεπτών του αγώνα-, παρά τη χαοτική διαφορά των δύο ρόστερ.

