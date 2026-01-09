Στις 5 Απριλίου 2026 οι διάσημοι παγκοσμίως Harlem Globetrotters, έρχονται για να καθηλώσουν το αθηναϊκό κοινό! Όντας μία από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες ομάδες στην ιστορία του μπάσκετ υπόσχονται να αφήσουν μικρούς και μεγάλους με το… στόμα ανοιχτό με τα εντυπωσιακά trickshots, τα καθηλωτικά καρφώματα, τις μοναδικές ντρίμπλες και τις φανταστικές τους πάσες.

Οι Harlem Globetrotters γιορτάζουν έναν αιώνα και ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Αθήνα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς σταθμούς της πιο ιστορικής και εμβληματικής παγκόσμιας περιοδείας τους για τα 100 χρόνια ζωής της ομάδας!

Η μεγάλη επετειακή παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 σε ένα σόου πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα!

Η ομάδα που έβγαλε τον «θρυλικό» Nat “Sweetwater” Clifton και ανέδειξε τους Hall of Famers Wilt Chamberlain, Connie Hawkins, Curly Neal και Meadowlark Lemon επιστρέφει με μία νέα σύνθεση που γράφει ιστορία.

Η σημερινή ομάδα, είναι κάτοχος πάνω από 60 ρεκόρ Guinness World Records (18 μόνο την περασμένη χρονιά!!!) και υπόσχεται ένα φρέσκο, εκρηκτικό θέαμα απέναντι στους Washington Generals στις 5 Απριλίου 2026!

Από το μεγαλύτερο μπασκετικό σόου των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα δεν θα λείπει κανείς!

Από καρφώματα που αψηφούν τη βαρύτητα μέχρι μοναδικά κόλπα που αλλάζουν το παιχνίδι, το κοινό θα ζήσει από κοντά τη χαρά, το γέλιο και τη μαγεία που μόνο οι HarlemGlobetrotters μπορούν να προσφέρουν!

Τα εισιτήρια για το απόλυτο μπασκετικό show της χρονιάς στο Telekom Center Athens βγαίνουν στην κυκλοφορία την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2026 στις 10:00 π.μ., αποκλειστικά μέσω Ticketmaster.gr, ενώ η προπώληση ξεκινάει από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, μέσω της Ticketmaster.gr με ειδικό κωδικό harlem100 (μπαίνει στην κατηγορία «κουπόνια» για να ξεκλειδώσει την προπώληση), καθώς το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και τα εισιτήρια αναμένεται να εξαντληθούν σύντομα.

Νέες εμφανίσεις – Θρυλικοί αντίπαλοι – Μοναδικές εμπειρίες

Για πρώτη φορά, η ομάδα θα παρουσιάσει τις νέες επετειακές εμφανίσεις των 100 χρόνων, τιμώντας την παγκόσμια επιρροή της, αντιμετωπίζοντας τους διαχρονικούς της αντιπάλους, τους Washington Generals!