Άτυχος στάθηκε ο Μόντε Μόρις στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, καθώς αποχώρησε από το παρκέ με πρόβλημα στην αριστερή ποδοκνιμική.

Ο Αμερικανός άσος των Πειραιωτών γύρισε το πόδι του στην προσπάθεια να κάνει ένα λέι απ, έμεινε για λίγη ώρα στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει και τελικά αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αναφορικά με τον τραυματισμό του, όταν και θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.