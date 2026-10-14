Ο Ολυμπιακός παρουσίασε δύο πρόσωπα, επέστρεψε από το -28 στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε μις μυθική νίκη στη «Roig Arena» επικρατώντας με 97-102 (90-90 κ.δ) της Βαλένθια, για να σπάσει το αήττητο σερί της και να ξεκινήσει ιδανικά τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τις χειρότερες δυνατές προοπτικές για τον Ολυμπιακό, η Βαλένθια έφτασε να προηγείται με 10-0, χάρη στις προσπάθειες των Τέιλορ και Οσετκόφσκι, πριν ο Γουόρντ πετύχει τους πρώτους πόντους των ερυθρόλευκων με γκολ-φάουλ.

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