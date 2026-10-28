Ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση της Μπεσίκτας και με την front line του να κάνει τη διαφορά, απέδρασε με 81-73 από την Κωνσταντινούπολη και την έδρα των ασπρόμαυρων, στην 8η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπεσίκτας μπήκε με καλύτερο ρυθμό και προηγήθηκε με ένα γρήγορο 6-0 από συνεχόμενα καλάθια του Νόουελ. Ωστόσο η απάντηση των ερυθρόλευκων ήταν άμεση, αφού χάρη σε ένα αναπάντητο 11-0 από Χολ, Βεζένκοφ και Γουόρντ ξέφυγαν με 11-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου.

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