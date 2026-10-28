Η Αρμάνι Μιλάνο παραμένει στην Αθήνα μετά την ήττα της με 80-75 από τον Παναθηναϊκό, αφού την Παρασκευή αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο «ΣΕΦ» (30/10, 21:15), σε ένα παιχνίδι όπου παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Άλεκ Πίτερς.

Έτοιμος για την επιστροφή του στο «ΣΕΦ» ως αντίπαλος μετά την ιστορική περσινή σεζόν είναι ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της Αρμάνι για το παιχνίδι με τους ερυθρόλευκους χωρίς ωστόσο να αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

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