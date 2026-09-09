Η ΚΑΕ Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΚΑΕ ΑΕΚ και υπέγραψε συμφωνία για τη χρήση της SUNEL Arena ως έδρα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

H συμφωνία είχε «κλείσει» ήδη από την Τρίτη και το μόνο που απέμενε ήταν να πέσουν οι υπογραφές. Έτσι, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τους «κιτρινόμαυρους», τους οποίους ευχαριστεί «για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr