Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Μόουζες Ράιτ, καθώς την Παρασκευή οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ/σέντερ.

Ο 25χρονος άσος, ο οποίος αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό που προέκυψε στη φροντ λάιντ των Πειραιωτών, μετά τους τραυματισμούς των Μιλουτίνοφ και Φαλ, υπέγραψε με τους Πειραιώτες συμβόλαιο μέχρι το 2025.

Ο Ράιτ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Τουρκία με τη φανέλα της Μερκεζεφέντι, στην οποία ο Ολυμπιακός κατέβαλε 70.000 ευρώ για το buy out του παίκτη.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 23/12/1998

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06

Θέση: Πάουερ φόργουορντ/Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες:

Georgia Tech (2017–2021)

Agua Caliente Clippers (2021–2022)

Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks

Texas Legends

Zhejiang Golden Bulls (2022–2023)

Shanxi Loongs

Merkezefendi Denizli Basket (2023-24)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Σε σύνολο 5 αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 26.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ατομικές

All-NBA G League First Team (2022)

ACC Player of the Year (2021)

First-team All-ACC (2021)

ΑCC All-Defensive Team (2021)»