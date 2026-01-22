Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 4) στην Κωνσταντινούπολη ο αγώνας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχουν ανεβάσει στροφές στις τελευταίες αγωνιστικές και απέναντι στους Τούρκους φιλοδοξούν να πάρουν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην Τουρκία με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.

Ο Σέρβος σέντερ υπέστη διάσειση μετά από χτύπημα στο παιχνίδι με τη Μακάμπι, ενώ ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Μόρις, καθώς και οι μόνιμα απόντες Φαλ και Έβανς.

Από την πλευρά της, η Εφές θα παραταχθεί χωρίς τους Λόιντ, Πουαριέ, Λάρκιν και Παπαγιάννη.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς.

Τα δεκάλεπτα: 13-25