Η κακοκαιρία Byron που έχει πλήξει την Αττική, «χτύπησε» και το ΣΕΦ, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ (4/12, 21:15, Novasports Prime) για την 14η αγωνιστική της Euroleague να αναβάλλεται.

Ο αγωνιστικός χώρος του κλειστού δεν έχει επηρεαστεί, αλλά οι εξωτερικοί χώροι έχουν πλημμυρίσει και παρά τις προσπάθειες άντλησης των υδάτων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, πήρε την απόφαση να αναβάλει τον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου δύο ώρες πριν από τον ευρωπαϊκό αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την πρωταθλήτρια Ευρώπης ήχησε στα κινητά των κατοίκων της Αττικής μήνυμα από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει το ματς, ωστόσο η Ευρωλίγκα θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την τύχη του.

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης αναβλήθηκε, έπειτα από σύσταση της τοπικής κυβέρνησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρέασαν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague Basketball θα εξετάσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για επαναπρογραμματισμό του αγώνα, με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».