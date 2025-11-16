Κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Σέιμπεν Λι (15 π., 7 ασ.) και του Άλεκ Πίτερς (14 π., 7 ριμπ., 4 κλ.).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέχισε τις σταθερές εμφανίσεις του με 12 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ ο Παπανικολάου μοίρασε 7 από τις συνολικά 31 ασίστ του Ολυμπιακού.

Ο Μιλουτίνοφ χρησιμοποιήθηκε μόλις 12 λεπτά, με τον Ντόντα Χολ (10 π., 5 ριμπ.) να καλύπτει αποτελεσματικά τον χώρο της ρακέτας.

Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην Euroleague και συγκεκριμένα στον αγώνα της Παρασκευής (21/11) με την Παρί στο ΣΕΦ, όπου θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Για τον Προμηθέα, που έπεσε στο 3-4, ο Κένταλ Κόουλμαν ξεχώρισε με double double (11 π., 10 ριμπ.), ενώ Χάρις και ΜακΚάλαμ πρόσθεσαν από 9 πόντους. Η πατρινή ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τον βασικό της σέντερ, Αντώνη Καραγιαννίδη, λόγω της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 3 (1), Κόουλμαν 11, Πλώτας 4, ΜακΚάλουμ 9 (1), Μακούρα 6 (1), Χάρις 9 (1), Μπαζίνας 9 (1), Καπετάκης 2, Λάγιος 7, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Βεζένκοφ 18, Ντόρσεϊ 12 (4), Μιλουτίνοφ 7, Φουρνιέ, Ουόρντ 3 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (1), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 10