Σε πρωτεύουσα του μπάσκετ έχει μετατραπεί η Αθήνα, καθώς ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «T-Center» (21:00, Novasports Prime) στον μεγάλο τελικό του Final-4 της EuroLeague.

Η Αθήνα που τις τελευταίες ημέρες μυρίζει παντού… μπάσκετ, έχει φορέσει τα γιορτινά, και σε πορτοκαλί φόντο είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το μεγάλο ματς της Ευρώπης. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα που θα αγωνιστούν για 10η φορά σε τελικό Final-4 στοχεύουν να επικρατήσουν της Ρέαλ για δεύτερη φορά στον πέμπτο μεταξύ τους τελικό, και να… ράψουν το τέταρτο αστέρι τους στη φανέλα.

