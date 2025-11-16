Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του με τον τρόπο που ασκείται κριτική στους παίκτες του Ολυμπιακού, η οποία ξεκίνησε μετά την ήττα από την «αποδεκατισμένη» Αρμάνι, στο Μιλάνο για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ύστερα από την άνετη νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα, την Κυριακή (16/11), ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών Σάσα Βεζένκοφ … δεν χάιδεψε αυτιά. «Όποιος θέλει να πει κάτι … να προσέχει το πως. Γιατί οι κατάρες και όλα αυτά που δεχόμαστε είναι … πολλά».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Υπάρχει πολλή φασαρία εκτός της ομάδας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ήταν μία κακή ήττα στο Μιλάνο, το γνωρίζουμε. Όπως είναι η Euroleague, τη μία εβδομάδα μπορεί να είσαι Θεός και την άλλη να … μην κάνουν όλοι. Θα αρκεστώ στο ότι όσο με πιστεύουν οι συμπαίκτες μου, ο οργανισμός του Ολυμπιακού και εγώ ο ίδιος, με τη δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ, και είμαι βέβαιος την επόμενη φορά θα μπει.

Ήταν μία κακή ήττα. Δεν κρυβόμαστε από τις ευθύνες. Είναι Νοέμβριος. Καταλαβαίνω τις προσδοκίες του κόσμου. Η ομάδα φτιάχτηκε για να κατακτήσει τη Euroleague και η εικόνα δεν ήταν αυτή που εμείς θέλαμε.

Είμαστε έμπειροι ν’ απομονώσουμε τον θόρυβο, να δουλέψουμε, να μείνουμε μαζί και να κερδίσουμε παιχνίδια που θα φτιάξουν τη βαθμολογική κατάταξη και την ψυχολογία. Ζούμε σε μία κοινωνία λίγο περίεργη. Όποιος θέλει να πει κάτι, να προσέχει το πώς. Γιατί οι κατάρες και όλα αυτά που δεχόμαστε είναι … πολλά.

Μένουμε στη δουλειά μας. Η Euroleague είναι μεγάλη και είναι Νοέμβριος. Όλα καλά. Μαθαίνουμε. Η εικόνα προβλημάτισε, θα δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την κατάκτηση της Euroleague. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στις 14 Νοεμβρίου».

Για τον αγώνα με τον Προμηθέα, ο Σάσα Βεζένκοφ, εξήγησε: «Σήμερα ξέραμε ότι ερχόμαστε από ταξίδι, από ήττα. Θέλαμε ένα καλό ματς για την ψυχολογία και τον ρυθμό. Προσεγγίσαμε το ματς καλά. Σίγουρα έλειπε ο Γκρέι, που είναι η δύναμη της Πάτρας στο σκοράρισμα. Κάναμε τη δουλειά μας, ακόμα μία νίκη στο πρωτάθλημα και να προετοιμαστούμε για το Παρίσι.

Ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την Παρί, ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ επισήμανε: «Ταλαντούχα ομάδα η Παρί, καλή ομάδα. Κάνει ζημιές. Για να κερδίσεις πρέπει να ματσάρεις την ενέργειά τους, τον ρυθμό και θα είμαστε έτοιμοι».

Τέλος, για τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, τόνισε: «Το πιο σημαντικό είναι η υγεία ενός αθλητή. Όλων των ανθρώπων. Είμαστε με τον Έβανς. Μόνο ο ίδιος και η οικογένειά του καταλαβαίνουν τι περνάνε. Οι υπόλοιποι τον στηρίζουμε, τον περιμένουμε κοντά μας. Είμαστε δίπλα του και τον αγαπάμε πολύ».

Χα.Π.