Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στην παρθενική του συμμετοχή στην Euroleague με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά από 580 ημέρες αναμονής, ο Αμερικανός άσος υπέστη και πάλι ρήξη αχιλλείου τένοντα, αυτή τη φορά στο αριστερό του πόδι, και θα μείνει εκτός δράσης για ακόμη 10 μήνες.

Ο 29χρονος γκαρντ, μετά το ντεμπούτο του την Κυριακή στη Greek Basketball League απέναντι στην Καρδίτσα, ελλείψει του τραυματία Νιλικίνα πήρε απόψε το «βάπτισμα του πυρός» με τη φανέλα των Πειραιωτών και στην Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, πέρασε στο παρκέ στο 8o λεπτό του αγώνα με την πρώην ομάδα του, τη Ζαλγκίρις, εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους της ομάδας.

Η χαρά όμως για την επιστροφή του στη διοργάνωση έμελλε να κρατήσει για μερικά δευτερόλεπτα μόνο.

Κι αυτό γιατί ο 29χρονος άσος τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη φάση, όταν το αριστερό γόνατό του χτύπησε το γόνατο αντιπάλου του.

Αμέσως ο ίδιος έπιασε το αριστερό πόδι του, δείχνοντας ότι πονάει πολύ και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, με τον ίδιο να λέει «no way, no way»,την ώρα που άπαντες στο ΣΕΦ είχαν παγώσει με τη νέα ατυχία του.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του Παπανικολάου, ο οποίος είχε πιάσει το κεφάλι του, την ώρα που στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικρατούσε… νεκρική σιγή.

Nemoguće stvari… tek što se vratio na parket posle više od godinu dana pauze – Kinan Evans je doživeo novu povredu. Uz pomoć fizioterapeuta je napustio parket Dvorane mira i prijateljstva. 🙏 pic.twitter.com/aOGZuccJXq — B92.sport (@B92sport) November 12, 2025

Ο Έβανς μεταφέρθηκε άμεσα στο Ιατρικό Ψυχικού, για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Έτσι, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που υπήρχαν στο στρατόπεδο των πρωταθλητών ότι ο 29χρονος γκαρντ έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, στον οποίον είχε τραυματιστεί και παλαιότερα (στο άλλο πόδι), όταν αγωνιζόταν στους Λιθουανούς.

Η φάση που τραυματίστηκε ο Έβανς:

Da li je moguće ovo ??? Da li je zaista moguće ??? Tek nakon što se vratio posle teške povrede i proveo malo vremena na parketu, Keenan Evans se ponovo povredio. I po reakcijama svih, ne deluje dobro opet. Neverovatno zaista, nadamo se da ipak ovaj put nije ništa strašno.… pic.twitter.com/iZH7q3knNE — Zicer Portal&Podcast (@zicer_portal) November 12, 2025

Τον κυνηγά η κακοδαιμονία από το 2023

Όπως προαναφέραμε ο Έβανς υπέστη για τη δεύτερη ρήξη αχίλλειου τένοντα στην καριέρα του, καθώς και ακόμη έναν τραυματισμό αυτής της σοβαρότητας. Και όλα αυτά από το 2023 και μετά.

Πιο συγκεκριμένα στις 5 Ιανουαρίου του 2023 υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι, τον Μάιο του 2024 υπέστη ρήξη αριστερής επιγονατίδας, για να τριτώσει απόψε το… κακό στο ματς με τη Ζαλγκίρις, όπου υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, αυτή τη φορά στο αριστερό του πόδι.

Μήνυματα συμπαράστασης στον Έβανς από Παναθηναϊκό και Λεσόρ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω των λογαριασμών της στα social media έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Κίναν Έβανς.

«Μείνε δυνατός, ευχές για γρήγορη ανάρρωση» έγραψαν οι «πράσινοι». Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr) Νωρίτερα ο σέντερ του «τριφυλλιού» Ματιάς Λεσόρ, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε κι αυτός τη συμπαράστασή του στον άτυχο παίκτη του Ολυμπιακού, o οποίος τραυματίστηκε απέναντι στη Ζαλγκίρις.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε: «Γ@@@@ο, είναι πολύ σκληρό να το βλέπεις. Προσεύχομαι για σένα».

Οι αντιδράσεις του κόσμου που δεν μπορούσε να πιστέψει τη νέα ατυχία του Έβανς: