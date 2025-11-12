Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στην παρθενική του συμμετοχή στην Euroleague με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά από 580 ημέρες αναμονής, ο Αμερικανός άσος υπέστη και πάλι ρήξη αχιλλείου τένοντα, αυτή τη φορά στο αριστερό του πόδι, και θα μείνει εκτός δράσης για ακόμη 10 μήνες.

Ο 29χρονος γκαρντ, μετά το ντεμπούτο του την Κυριακή στη Greek Basketball League απέναντι στην Καρδίτσα, ελλείψει του τραυματία Νιλικίνα πήρε απόψε το «βάπτισμα του πυρός» με τη φανέλα των Πειραιωτών και στην Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, πέρασε στο παρκέ στο 8o λεπτό του αγώνα με την πρώην ομάδα του, τη Ζαλγκίρις, εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους της ομάδας.

Η χαρά όμως για την επιστροφή του στη διοργάνωση έμελλε να κρατήσει για μερικά δευτερόλεπτα μόνο.

Κι αυτό γιατί ο 29χρονος άσος τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη φάση, όταν το αριστερό γόνατό του χτύπησε το γόνατο αντιπάλου του.

Αμέσως ο ίδιος έπιασε το αριστερό πόδι του, δείχνοντας ότι πονάει πολύ και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, με τον ίδιο να λέει «no way, no way»,την ώρα που άπαντες στο ΣΕΦ είχαν παγώσει με τη νέα ατυχία του.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του Παπανικολάου, ο οποίος είχε πιάσει το κεφάλι του, την ώρα που στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικρατούσε… νεκρική σιγή.

Ο Έβανς μεταφέρθηκε άμεσα στο Ιατρικό Ψυχικού, για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Έτσι, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που υπήρχαν στο στρατόπεδο των πρωταθλητών ότι ο 29χρονος γκαρντ έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, στον οποίον είχε τραυματιστεί και παλαιότερα (στο άλλο πόδι), όταν αγωνιζόταν στους Λιθουανούς.

Τον κυνηγά η κακοδαιμονία από το 2023

Όπως προαναφέραμε ο Έβανς υπέστη για τη δεύτερη ρήξη αχίλλειου τένοντα στην καριέρα του, καθώς και ακόμη έναν τραυματισμό αυτής της σοβαρότητας. Και όλα αυτά από το 2023 και μετά.

Πιο συγκεκριμένα στις 5 Ιανουαρίου του 2023 υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι, τον Μάιο του 2024 υπέστη ρήξη αριστερής επιγονατίδας, για να τριτώσει απόψε το… κακό στο ματς με τη Ζαλγκίρις, όπου υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, αυτή τη φορά στο αριστερό του πόδι.

Μήνυματα συμπαράστασης στον Έβανς από Παναθηναϊκό και Λεσόρ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω των λογαριασμών της στα social media έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Κίναν Έβανς.

«Μείνε δυνατός, ευχές για γρήγορη ανάρρωση» έγραψαν οι «πράσινοι».

 

Νωρίτερα ο σέντερ του «τριφυλλιού» Ματιάς Λεσόρ, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε κι αυτός τη συμπαράστασή του στον άτυχο παίκτη του Ολυμπιακού, o οποίος τραυματίστηκε απέναντι στη Ζαλγκίρις.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε: «Γ@@@@ο, είναι πολύ σκληρό να το βλέπεις. Προσεύχομαι για σένα».

Σοκαρισμένοι οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό

Όπως ήταν φυσικό οι συμπαίκτες του Έβανς δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η ατυχία «επισκέφτηκε» και πάλι τον Αμερικανό, την ώρα που προσπαθούσε να σηκωθεί και πάλι στα πόδια του και να επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό.

«Ήταν δύσκολο να τον βλέπουμε να πέφτει κάτω. Τον είδαμε στην αποθεραπεία κάθε μέρα, να παλεύει για να βρεθεί σε αυτό το σημείο. Προσευχόμαστε για αυτόν. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Ελπίζω να είναι καλά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Η ενέργεια ήταν υπέροχη, οι οπαδοί ήταν χαρούμενοι που επέστρεψαν και ήταν δύσκολο. Αλλά οι οπαδοί ήταν εξαιρετικοί, η ενέργεια ήταν τρομερή. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε. Ειδικά μετά από κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, ανέφερε αρχικά ο Σέιμπεν Λι στους «PlayMakers», για να προσθέσει:

Είναι δύσκολο να το βλέπεις. Ειδικά όταν το ζεις καθημερινά, όταν προπονείται, όταν ετοιμάζεται να επιστρέψει. Ταξιδεύαμε και αυτός έκανε προπονήσεις. Όταν περνάς κάτι μόνος σου, ειδικά όταν έχει ξαναγίνει, είναι απογοητευτικό. Δείχνει το ποιος είναι ως άνθρωπος το ότι συνέχισε να κάνει αυτά τα πράγματα κάθε μέρα και να έχει το κίνητρο. Δουλεύει σκληρά και είναι δύσκολο να το βλέπεις».

Ο Εβάν Φουρνιέ από τη μεριά του χαρακτήρισε σπαρακτική τη στιγμή του τραυματισμού του Αμερικανού: «Προσεύχομαι για τον Έβανς. Ήταν σπαρακτική στιγμή. Ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο. Σχετικά με το ματς, ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Παίξαμε σκληρά, παίξαμε μαζί. Ταϊστήκαμε από την ενέργεια από την άμυνα, ήμασταν πειθαρχημένοι. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, ήμασταν καλοί σε όλα.

Ήμασταν physical, πηγαίναμε στην μπάλα, αμυνθήκαμε στο ζωγραφιστό. Δεν πήραμε πολλά αμυντικά ριμπάουντ. Πέρα από αυτό, τα πήγαμε πολύ καλά στην άμυνα.

Θα ξεκουραστούμε απόψε. Θα προπονηθούμε αύριο, θα δούμε φιλμ. Θα πάμε στο Μιλάνο και θα ετοιμαστούμε για μάχη».

Πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Έβανς, που επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, επισήμανε: «Αρχικά, θέλω να προσευχηθώ για τον Έβανς. Δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Ήταν δύσκολο ματς, είναι σκληρή ομάδα. Από την αρχή επιτεθήκαμε με το… πόδι στο γκάζι και δεν σταματήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να κάνουμε το ίδιο κόντρα στην Αρμάνι. Να κλείσουμε την εβδομάδα με το 2/2.

Πάντα εκτιμώ την αγάπη και την θετικότητα. Υπάρχει τόσος αρνητισμός στον κόσμο, το ότι παίρνω αγάπη είναι υπέροχο. Ελπίζω να τους κάνω χαρούμενος φέτος όλη τη χρονιά. Έχουμε έναν μεγάλο στόχο, αλλά είναι μεγάλη η χρονιά και πηγαίνουμε βήμα βήμα», με τον  Νικολά Μιλουτίνοφ να τονίζει από την πλευρά του:

«Το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι κερδίσαμε, όχι η εμφάνισή μου. Παίξαμε πολύ καλά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά δεν είναι σημαντικό αυτό. Τι τραγωδία συνέβη με τον Έβανς. Ελπίζω να μην είναι σοβαρή, αν υπάρχει μία πιθανότητα. Είναι πολύ δύσκολο και για αυτόν και για εμάς, γιατί ήμασταν κοντά του σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ξέρουμε πόσο σκληρή δουλειά έχει κάνει. Ήθελε να είναι μαζί μας, μέρος της ομάδας. Ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρό όσο έμοιαζε».

Οι αντιδράσεις του κόσμου που δεν μπορούσε να πιστέψει τη νέα ατυχία του Έβανς:

