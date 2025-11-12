Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Από το «Δόξα τω Θεώ» στο «Βοήθα Παναγιά μου» είναι άπαντες στον Ολυμπιακό, με τον Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μετά το ντεμπούτο του την Κυριακή στη Greek Basketball League απέναντι στην Καρδίτσα, ελλείψει του Νιλικίνα πήρε απόψε το «βάπτισμα του πυρός» με τη φανέλα των Πειραιωτών και στην Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, πέρασε στο παρκέ στο 8o λεπτό του αγώνα με την πρώην ομάδα του, τη Ζαλγκίρις, εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι όμως δύο λεπτά αργότερα κυριολεκτικά «πάγωσαν».

Κι αυτό γιατί ο 29χρονος άσος τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη φάση, όταν το αριστερό γόνατό του χτύπησε το γόνατο αντιπάλου του, με τον ίδιο να πιάνει αμέσως το πόδι του, δείχνοντας ότι πονάει πολύ.

Ο Έβανς αποχώρησε στη συνέχεια υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, την ώρα που άπαντες στο ΣΕΦ είχαν παγώσει με τη νέα ατυχία του.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του Παπανικολάου, ο οποίος είχε πιάσει το κεφάλι του, την ώρα που στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικρατούσε… νεκρική σιγή.

Ο Έβανς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Ψυχικού, για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Πάντως στο στρατόπεδο των πρωταθλητών υπάρχουν φόβοι ότι ο 29χρονος γκαρντ έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, στον οποίον είχε τραυματιστεί και παλαιότερα, όταν αγωνιζόταν στους Λιθουανούς.

Da li je moguće ovo ??? Da li je zaista moguće ??? Tek nakon što se vratio posle teške povrede i proveo malo vremena na parketu, Keenan Evans se ponovo povredio. I po reakcijama svih, ne deluje dobro opet. Neverovatno zaista, nadamo se da ipak ovaj put nije ništa strašno.… pic.twitter.com/iZH7q3knNE — Zicer Portal&Podcast (@zicer_portal) November 12, 2025

