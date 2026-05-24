Πολύ φοβόμουνα το κλίμα που είχε δημιουργηθεί μέχρι πριν λίγες ώρες, σε σχέση με τον βραδινό τελικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Ρεάλ. Σαν να έπαιζε με τις Κουκουβάουνες ένα πράμα, άντε με τον Βίκο Ιωαννίνων που ανέβηκε κιόλα, ουχί με την απόλυτη κυρίαρχο της Ευρώπης, που έχει τα περισσότερα τρόπαια και δύσκολα να την φτάσει κανείς στην ιστορία. Γιατί δεν θα κάθεται, θα συνεχίσει. Βασίλισσα, αφού.

Εύχομαι μόνο να μην το κάνει και σήμερα. Βλέποντας, όμως, ένα κλίμα σιγουριάς απ όλους τους έξω από την ομάδα, ότι αναμφισβήτητα θα το πάρουμε, εύκολα μάλιστα, λες και παίζουμε με καμιά ομαδούλα ή, επειδή η Ρεάλ έχει απουσίες στους ψηλούς, έλεγα μέσα μου, καλά κρασιά. Πάλι πατάτα θα φάμε. Ευτυχώς, αλλάξανε τα δεδομένα, με πρωθυπουργική παρέμβαση! Σπίρτο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr