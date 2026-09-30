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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι από την Πέμπτη (1/10), τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του εντός έδρας ευρωπαϊκού αγώνα κόντρα στην Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague (9/10, 21:15), που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στη SUNEL Arena.

Μετά από τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Μπασκόνια, Ζάλγκιρις και Βίρτους Μπολόνια, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη μπροστά στο κοινό του, κόντρα στο σύνολο του Πάμπλο Λάσο.

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