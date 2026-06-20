Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μουστάφα Φαλ. Οι Πειραιώτες ενεργοποίησαν τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιο του Γάλλου σέντερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2021.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Φαλ πανηγύρισε την κατάκτηση πολλών τίτλων, μεταξύ των οποίων τη Euroleague του 2026, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup, ενώ το 2023 αναδείχθηκε MVP των τελικών της Greek Basketball League.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον 33χρονο σέντερ για την προσφορά του στον Σύλλογο, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ήθος και την αγωνιστική του συνέπεια, ιδιαίτερα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το 2025.

Με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» ο Φαλ κατέγραψε 150 συμμετοχές στην Euroleague, με μέσο όρο 7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ.

Από το καλοκαίρι του 2021, που ο Γάλλος σέντερ φόρεσε τα ερυθρόλευκα, συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η ανάδειξή του σε MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος το 2023.

Όμως, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους… Κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025, και τον κράτησε εκτός δράσης, σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά τον χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν.

Μους σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου!».