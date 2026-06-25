Μετά από κοινή πορεία έξι ετών ο Ολυμπιακός και ο Σακίλ ΜακΚίσικ σταματούν την συνεργασία τους. Οι Πειραιώτες, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, αποχαιρέτησαν τον 35χρονο γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος κατέκτησε 12 τίτλους με τον Ολυμπιακό, φτάνοντας να σηκώσει την φετινή Ευρωλίγκα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η στιγμή να πούμε «ευχαριστώ» στον Σακ, έναν παίκτη που από το 2020 μέχρι σήμερα, φόρεσε με πάθος και υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που πέτυχε σπουδαία πράγματα εντός και εκτός συνόρων.

Μαζί ζήσαμε μεγάλες στιγμές… Πανηγυρίσαμε τίτλους (μία Ευρωλίγκα, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος 2022, 2023, 2025, 2026, τρία Κύπελλα Ελλάδος 2022, 2023, 2024 και τέσσερα Super Cup 2022, 2023, 2024, 2025) και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Σακίλ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό και σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας».