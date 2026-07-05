Η Βαλένθια επισημοποίησε την αναχώρηση του πολυτιμότερου παίκτης της για τη σεζόν 2025-26, με τον Ζαν Μοντέρο να αποχωρεί από την Ισπανία έπειτα από δύο σεζόν για να ενταχθεί στο πρότζεκτ του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό.

Ακόμη μία αποχώρηση ανακοίνωσαν οι Πορτοκαλί, που αποχαιρέτησε τον 23χρονο γκαρντ έπειτα από μία καταπληκτική χρονιά, που οδήγησε τις «Νυχτερίδες», ως την κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος στην ιστορίας τους αλλά και στο Final Four της Euroleague, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό.

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