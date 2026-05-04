Μετά από εννέα σεζόν η Άννα Σπυριδοπούλου αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά αποχαιρέτησε την Ελληνίδα φόργουορντ τονίζοντας πως θ’ αποτελεί «για πάντα κομμάτι της “ερυθρόλευκης” οικογένειας».

Η ανακοίνωση:

«Εννέα χρόνια, 12 τρόπαια, “αμέτρητες” νίκες. Αυτά ζήσαμε στο κοινό μας ταξίδι με την Άννα Σπυριδοπούλου. Μετά από εννέα σεζόν μαζί, οι δρόμοι μας χωρίζουν.

Άννα, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές. Για το πάθος, τη μαχητικότητά σου, την αγάπη σου για τον Ολυμπιακό μας. Για την προσφορά σου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με το σπουδαίο σου ταλέντο και την ξεχωριστή σου προσωπικότητα!

Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου! Για πάντα κομμάτι της “ερυθρόλευκης” οικογένειας».