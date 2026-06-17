Μπορεί η σεζόν να μην ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο για τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, που απουσίασε λόγω τραυματισμού από τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς, ωστόσο ο 30χρονος γκαρντ φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μήλο, μέσα από αναρτήσεις στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις Κυκλάδες αποφάσισε να περάσει τις πρώτες ημέρες των διακοπών του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του στη Μήλο, μέσα από τον λογαριασμό του στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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