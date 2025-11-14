Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Μιλάνο ο αγώνας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αρμάνι, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Oι Πειραιώτες στο παιχνίδι τους με τους Ιταλούς θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν το σοκ από τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς και να πανηγυρίσουν στην παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας την τέταρτη σερί τους νίκη στη διοργάνωση.

Μετρώντας τρεις διαδοχικές νίκες, όλες μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά παίζοντας κυρίως το καλύτερο μπάσκετ από το εναρκτήριο τζάμπολ της σεζόν, ο Ολυμπιακός, μέσα σε δύο λεπτά, όσα δηλαδή πρόλαβε να πατήσει στο παρκέ ο Κίναν Έβανς στην αγωνιστική επιστροφή του από τις 11 Απριλίου 2024, βρέθηκε από τον παράδεισο στην κόλαση.

Και μέσα σε αυτήν την απογοήτευση για το παρόν και το μέλλον του Αμερικανού γκαρντ, η ομάδα του Πειραιά, καλείται να διεκδικήσει την 8η νίκη της στο σύνολο σε 11 αγωνιστικές στον εφετινό μαραθώνιο της Euroleague απέναντι στην Αρμάνι, που έχει ρεκόρ 5-5.

Στο Μιλάνο, όπου οι Πειραιώτες έχουν την υποστήριξη 1.000 φιλάθλων τους, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν έχει στη διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο.

Εκτός δωδεκάδας έμειναν επίσης οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, μαζί με τον μεγάλο άτυχο της περασμένης Τετάρτης, Κίναν Έβανς.

Με σημαντικές απουσίες αγωνίζονται όμως και οι γηπεδούχοι, καθώς νοκ-άουτ είναι Ζακ ΛεΝτέι, Λορέντζο Μπράουν, Σαβόν Σιλντς, Νέιτ Σέστινα και Τζος Νίμπο.

Μάλιστα ο Έτορε Μεσίνα απουσιάζει ξανά από τον πάγκο της ομάδας του καθώς είναι άρρωστος.

Τα δεκάλεπτα: 27-21

Αρμάνι Μιλάνο: Μάνιον, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Ντιοπ, Τοτέ και Ντάνστον.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο