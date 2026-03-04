Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της σημερινής (4/3) προπόνησης του Ολυμπιακού, με αμφότερους να είναι αμφίβολοι για τον προσεχή αγώνα με τον Παναθηναϊκό (6/3, 21:15).

Ο Ολυμπιακός (18-10), υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τον Παναθηναϊκό (16-13), στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει προβλήματα εν όψει του μεγάλου ντέρμπι.

Ο 60χρονος προπονητής είδε τους δύο αθλητές να μην μπορούν να ακολουθήσουν ούτε σήμερα το κανονικό πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον αμφότεροι θεωρούνται αμφίβολοι για το παιχνίδι με τους πράσινους.

