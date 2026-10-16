Με δύο σπουδαία «διπλά» στην Ισπανία ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Μετά την επική ανατροπή στη Βαλένθια, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα και από τη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση, έπειτα από το 92-92 της κανονικής διάρκειας.

Με τη νίκη αυτή, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-1, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην τρίτη φετινή ήττα τους.

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