Μία μέρα πριν από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Euroleague (16/10, 21:30), ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι μίλησε για τον ρόλο του στο παιχνίδι της ομάδας του και την προσέγγιση για το ματς με τους ερυθρόλευκους.

Ο Πολωνός σέντερ αρχικά έπλεξε το εγκώμιο της ομάδας του, τονίζοντας ότι διαθέτει τον χαρακτήρα του νικητή και δεν σταματάει να καταθέτει όλη της την προσπάθεια στο παρκέ μέχρι την τελευταία κόρνα. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι του αρέσει ο ρόλος του και ο τρόπος που χρησιμοποιείται μέσα στην ομάδα, καθώς και για το γεγονός ότι αισθάνεται την εμπιστοσύνη ενός κλαμπ όπως οι Μπλαουγκράνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr