Μία μεταγραφική βόμβα πυροδότησε το βράδυ της Παρασκευής η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε αυτήν την αιφνιδιαστική κίνηση, ενισχύοντας την περιφερειακή τους γραμμή με τον πολύπειρο Καναδό γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 34χρονος πόιντ γκαρντ (1,88 μ.) είχε προηγουμένως ανακοινωθεί από τη Μονακό, ωστόσο δεν αγωνίστηκε με τη γαλλική ομάδα, καθώς ο σύλλογος αντιμετωπίζει απαγόρευση μεταγραφών, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δηλώσει νέους παίκτες σε πρωτάθλημα και EuroLeague.

Ο Τζόσεφ διαθέτει μακρά παρουσία στο NBA, μετρώντας 953 συμμετοχές με τις φανέλες των Σαν Αντόνιο Σπερς, Τορόντο Ράπτορς, Ιντιάνα Πέισερς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Ορλάντο Μάτζικ. Σε 866 αγώνες κανονικής περιόδου από το 2011 έως το 2025 είχε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ σε 21,1 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα.