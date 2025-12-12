Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα Novasports Prime) η δύσκολη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» αγωνίζονται χωρίς τον Τάισον Ουόρντ, ο οποίος υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αντίθετα υπολογίζεται κανονικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 8-5 έχοντας αγώνα λιγότερο, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας με τη Φενερμπαχτσέ λόγω της κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το ΣΕΦ την περασμένη εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο 9-5… εκεί που θα βρισκόταν δηλαδή η ομάδα του Πειραιά αν είχε διεξαχθεί ο αγώνας με την πρωταθλήτρια της Euroleague και την είχε νικήσει.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ηττηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (91-80) για την 13η αγωνιστική και απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα επιδιώξουν να πετύχουν το διπλό.

Οι Καταλανοί, με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο, πέρασαν νικηφόρα από το Βελιγράδι, με 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη βρίσκεται και ο Φαλ.

Τα δεκάλεπτα: