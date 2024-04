Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Νοvasports Prime) στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» το Game 2 της σειράς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, για τα πλέι οφ της Euroleague.

Έχοντας πάρει ήδη από το πρώτο ματς στη Βαρκελώνη (77-75) στα δικά της χέρια το πλεονέκτημα έδρας, η ομάδα του Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει με λιγότερη πίεση απόψε τους Καταλανούς, έχοντας βέβαια ως στόχο και το δεύτερο «διπλό» στο άντρο της ομάδας του Γκριμάου, προκειμένου να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο την υπόθεση-πρόκριση στο φάιναλ φορ.

Πάντως ακόμη και σε περίπτωση ήττας οι πρωταθλητές Ελλάδας θα έχουν δύο ματς στο ΣΕΦ τη Μεγάλη Τρίτη (30/4, 21:30) και την Μεγάλη Πέμπτη (2/5, 19:45) στην προσπάθεια να φτάσουν τις 3 νίκες και να προκριθούν στο Βερολίνου (24-26/5).

Στην δωδεκάδα των Πειραιωτών συμπεριελήφθη κανονικά ο Φιλίπ Πετρούσεφ παρά τον τραυματισμό του στο γόνατο στο Game 1

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Καρμέλο Πατέρνικο (Ιταλία) και Ούρος Νίκολιτς (Σερβία).

Καθόλου καλά δεν κύλησε το πρώτο δεκάλεπτο για την ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός και στις δύο πλευρές του παρκέ, γεγονός που μαρτυρούν οι 27 πόντοι που δέχτηκε και οι μόλις 14 που πέτυχε.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση στο παρκέ, βελτιώθηκαν στην άμυνα και κατάφεραν να μαζέψουν τη διαφορά.

Ο ΜακΚίσικ ερχόμενος από τον πάγκο έδωσε την ενέργεια και την ώθηση που έψαχνε η ομάδα του Μπαρτζώκα, με τον Αμερικανό να σημειώνει 10 πόντους, δίνοντας το σύνθημα της αντεπίθεσης για τους Πειραιώτες, που πήγαν στα αποδυτήρια, όντες στο -5 (43-37), χάρη στο υπέρ τους 23-16 στη δεύτερη περίοδο.

Shaquielle McKissic spins on the baseline and detonates the dunk!😤@Olympiacos_BC #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/KbQ9qbZIXy

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2024