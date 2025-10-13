Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αναδειχθεί νικητής την Κυριακή στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για την εφετινή σεζόν, επικρατώντας με 90-86 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ωστόσο πλέον άπαντες στο στρατόπεδο των Πειραιωτών έχουν αλλάξει … τσιπάκι.

Έχουν αφήσει πίσω τους αυτό το παιχνίδι και έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αυριανό αγώνα (14/10, 21:15) απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day σχολιάζοντας τις απαιτήσεις του αγώνα, την εικόνα της ομάδας του, τα θέματα τραυματισμών, αλλά και τις πιθανότητες ενίσχυσης του ρόστερ.

«Περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας (σ.σ. Ουόκαπ), να γυρίσει ο Φουρνιέ. Έχουμε καλούς παίκτες και κερδίσαμε δύο σημαντικά παιχνίδια χωρίς αυτούς. Όπως έχω ξαναπεί, οι πρόεδροι είναι ανοιχτοί. Οτιδήποτε προκύψει στην αγορά ή δω εγώ κάτι που αξίζει, θα το συζητήσουμε πολύ σοβαρά,» δήλωσε συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» σε ερώτηση για πιναθή περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε:

Για την αναμέτρηση με την Εφές: «Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Ίσως χρειαστεί να ανοίξουμε το rotation περισσότερο αύριο, ή να μην παίζουν συνεχόμενα λεπτά πολλοί παίκτες. Να έχουν διαλείμματα, να βγαίνουν στον πάγκο και να ξαναμπαίνουν. Η ενέργεια είναι απαιτούμενη σε αυτή τη συνεχόμενη σειρά αγώνων. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έχει πάντα ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση και χθες, στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε εντελώς λάθος πνευματική προσέγγιση στο ματς. Στο δεύτερο, που κάναμε δύο-τρία βασικά πράγματα, ήμασταν τελείως διαφορετικοί. Η Εφές είναι μια ομάδα που δεν σου επιτρέπει κανένα είδος χαλάρωσης. Για να την κερδίσουμε, πρέπει να ματώσουμε. Έχει πολύ δημιουργικούς guards όπως ο Λάρκιν και ο Λόιντ. Έχουν επιστρέψει και ο Μπομπουά με τον Ντόζιερ. Ειδικά τα guards είναι πολύ επικίνδυνα σε τέτοια παιχνίδια, δημιουργούν καταστάσεις μόνοι τους. Επίσης, είναι πολύ καλοί στα after timeouts, με τον κόουτς Κοκόσκοφ να έχει πολύ καλές επιθετικές ιδέες. Για να τους αντιμετωπίσουμε, πρέπει να είμαστε σκληροί και να πετύχουμε βασικούς αμυντικούς στόχους».

Για την κόπωση της ομάδας του: «Είναι το τρίτο παιχνίδι που παίζουμε σε λίγες μέρες. Σε σύγκριση με την Εφές που είχε ένα πιο εύκολο παιχνίδι και πιο νωρίς, έχουμε μειονέκτημα. Όμως παίζουμε στην έδρα μας. Θέλουμε δυνατή υποστήριξη από τον κόσμο γιατί είναι σημαντικό παιχνίδι για μας, σε μια περίοδο με τραυματισμούς ιδίως στην περιφέρεια, και είναι σημαντικό να περάσουμε αυτό το διάστημα χωρίς άλλες απώλειες.»

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Όπως είπα και πριν, θα έχουμε μία προπόνηση τώρα και άλλη μία το πρωί. Θα αποφασίσουμε τελευταία στιγμή. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος ούτε για σωστή προπόνηση.»

Για το πόσο είναι ευχαριστημένος από την αθλητικότητα που προστέθηκε το καλοκαίρι: «Απέχουμε πολύ από το να παίξουμε όπως πραγματικά θέλουμε, αλλά είναι παράλογο να ζητάμε κάτι τέτοιο τώρα. Το Ευρωμπάσκετ δημιούργησε ιδιαίτερες συνθήκες για όλους τους προπονητές της Ευρωλίγκας. Οι παίκτες γύρισαν κουρασμένοι, κάποιοι ίσως και “μπουχτισμένοι”, αλλά οι υποχρεώσεις οι δικές μας τρέχουν. Η αθλητικότητα που προσθέσαμε θα φανεί περισσότερο όταν είμαστε πλήρεις. Για παράδειγμα, με καλύτερο playmaking θα αναδειχθούν περισσότερο τα αθλητικά χαρακτηριστικά στο transition του Γουόκαπ ή το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη του Ντόντα Χολ. Ο Νιλικίνα επίσης χρειάζεται χρόνο. Πιστεύω ότι όταν το παζλ είναι γεμάτο, θα φανεί και η δυναμική της ομάδας.»

Για το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του Ολυμπιακού: «Είναι το αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων, αλλά και του κόσμου, το καταλαβαίνω. Πώς όμως να το διαχειριστείς όταν έχεις τέσσερα ματς σε έξι ημέρες; Περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας (σ.σ. Ουόκαπ), να γυρίσει ο Φουρνιέ. Έχουμε καλούς παίκτες και κερδίσαμε δύο σημαντικά παιχνίδια χωρίς αυτούς. Όπως έχω ξαναπεί, οι Πρόεδροι είναι ανοιχτοί. Οτιδήποτε προκύψει στην αγορά ή δω εγώ κάτι που αξίζει, θα το συζητήσουμε πολύ σοβαρά.»

Πίτερς: «Στους συνεχόμενους αγώνες, η διαχείριση των μικρών πραγμάτων οδηγεί στην επιτυχία»

O Άλεκ Πίτερς, μίλησε για τη μετάβαση από το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο επερχόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές αύριο (14/10), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, το «βαρύ» πρόγραμμα αγώνων και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πίεση των συνεχόμενων αγώνων.

Για τη μετάβαση από το ντέρμπι στον αγώνα με την Εφές, ο Πίτερς επισήμανε: «Οι σκέψεις είναι μόνο για την Εφές. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και προσπαθούμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας από νωρίς. Το να σκεφτόμαστε το χθεσινό παιχνίδι θα ήταν λάθος για το αυριανό. Η συγκέντρωση είναι μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο».

Για την έντονη συχνότητα των αγώνων και το πόσο επηρεάζει την ομάδα είπε: «Λατρεύω αυτό το πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα ή λένε ότι είναι κουρασμένοι. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αυτό κάνουμε, γι’ αυτό πληρωνόμαστε, και είναι ευλογία να έχουμε τις ικανότητες να το κάνουμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με νοιάζει αν παίζουμε σήμερα και ξανά αύριο. Είναι η δουλειά μας και πρέπει να την απολαμβάνουμε».

Σχετικά με τη δική του διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων, ο Άλεκ Πίτερς εξήγησε: «Πρέπει να είσαι σχεδόν μανιακός με τις λεπτομέρειες, αυτό λέω στον εαυτό μου αυτές τις μέρες. Κάθε μικρή λεπτομέρεια στη ζωή σου μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η διαδικασία. Πώς θα ξυπνήσω και θα φάω το καλύτερο δυνατό πρωινό που θα με προετοιμάσει για το αυριανό παιχνίδι; Πώς θα κάνω την προπόνηση και τη ρουτίνα μου με τον καλύτερο τρόπο; Είναι η κυριαρχία αυτών των μικρών πραγμάτων που πιστεύω πως οδηγεί στην επιτυχία όταν έχεις τόσα πολλά παιχνίδια, σε τόσο λίγες ημέρες».