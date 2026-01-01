Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Παρασκευή (2/1, 21:15), απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις» σε παιχνίδια ανάμεσα σε δύο ομάδες που αναμετρώνται σχεδόν δέκα φορές κάθε σεζόν.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στη φόρμα του Παναθηναϊκού και στη δύσκολη ατμόσφαιρα της έδρας, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να βασιστεί στο ομαδικό παιχνίδι και στη συγκέντρωση για 40 λεπτά, ώστε να αποφύγει τα «νεκρά» διαστήματα και να περιορίσει το transition των «πρασίνων», με παίκτες όπως ο Ναν και ο Όσμαν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr