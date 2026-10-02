Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φινάλε με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια για την 3 αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει τον απολογισμό του αγώνα στις δηλώσεις του στο flash intervew.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η πρώτη φετινή ήττα της ομάδας του στη διοργάνωση, αναλύοντας την τελευταία φάση του αγώνα και υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του θα έπρεπε να είχε παίξει καλύτερη άμυνα στον γκαρντ της Βίρτους.

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