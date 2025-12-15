Στο πλαίσιο της Media Day του Ολυμπιακού, εν όψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Βαλένθια για τη EuroLeague (16/12, 21:15, Novasports Prime), ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απαιτήσεις του αγώνα, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και τη σταθερότητα της ισπανικής ομάδας, αλλά και την ανάγκη των «ερυθρόλευκων» να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Μόντε Μόρις, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τετάρτη θα είναι καθοριστική για την αξιολόγηση της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για τις πρώτες σκέψεις εν όψει του ματς με τη Βαλένθια: «Καταρχάς μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με βάση τις συνθήκες τις δικές μας. Παρότι δεν παίξαμε το ματς με τη Φενέρ, τα προηγούμενα δύο παιχνίδια τα παίξαμε εκτός και τα χάσαμε.

Πρέπει να επανέλθουμε στις νίκες και ο αντίπαλος είναι μία ομάδα καλή. Φαίνεται αυτό από τη βαθμολογία, φαίνεται από το πώς παίζει, από τους αριθμούς που έχει στα στατιστικά, αλλά και από την προσωπική εκτίμηση που έχω στον προπονητή της. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής.

Έχει μία ομάδα από πέρυσι με ένα συγκεκριμένο τρόπο που παίζει και φέτος προσέθεσε κάποιους παίκτες που είναι πολύ κομβικοί. Έτσι, μια ομάδα που βελτιώνεται όσο περνάει ο καιρός. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω για τον ρυθμό και την ένταση που παίζει. Αυτά τα ξέρουν όλοι.

Ο Μόρις προφανώς και δεν θα παίξει με τη Βαλένθια, γιατί διάβασα ότι θα τον βάλουμε να παίξει κατευθείαν. Την Τετάρτη έχει κανονίσει ένα εργομετρικό η ομάδα μας, στην οποία θα αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση.

Θα κάνει προπόνηση σήμερα. Καταρχάς πρέπει να αξιολογήσουμε σε τι κατάσταση είναι για να μην τραυματιστεί και σιγά-σιγά σε τι κατάσταση είναι για να μπει στο παιχνίδι μας».

Για το ποιο είναι το πλάνο ένταξης του Μόρις: «Να μου επιτρέψετε να σας πω μετά την Τετάρτη, γιατί τότε θα ξέρουμε από τους εργοφυσιολόγους σε ποια κατάσταση είναι αγωνιστικά».