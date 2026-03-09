Μία απαιτητική διπλή αγωνιστική περιμένει τον Ολυμπιακό στη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί (10/3, 21:45) και τη Μονακό (12/3, 20:00) στο πλαίσιο της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε εν όψει των αναμετρήσεων των ερυθρόλευκων, αναφερόμενος στην κατάσταση της ομάδας, στα προβλήματα τραυματισμών των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, αλλά και στις δυσκολίες που δημιουργεί το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Τόνισε ότι η ομάδα καλείται να διαχειριστεί σωστά την κόπωση και τις απουσίες, σε μια περίοδο με συνεχόμενα και υψηλής έντασης παιχνίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr