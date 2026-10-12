Για τα περιθώρια βελτίωσης του Ολυμπιακού μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πριν από την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής για την Ισπανία, όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη (13/10, 22:00, Novasports Prime) τη Βαλένθια και στη συνέχεια την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (16/10, 21:30), στο πλαίσιο της διαβολοβδομάδας της EuroLeague.

«Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε», ανέφερε και πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός: «έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε».

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