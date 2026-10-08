Την δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν μετά το νικητήριο τρίποντο του Μάρκους Καρ στο παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ προχώρησε σε μια αποκάλυψη που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε πως δεν θεωρεί ότι οι παίχτες της Βίρτους τον έσπρωξαν επίτηδες, εξηγώντας ότι παρασύρθηκαν από τους πανηγυρισμούς τους, ωστόσο εξήγησε την δική του αντίδραση λέγοντας πως τους απώθησε όταν τον χτύπησαν.

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