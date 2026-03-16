Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις στην Media Day του Ολυμπιακού, σχετικά με τα όσα έλαβαν χώρα στο χθεσινό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο, αλλά και το προσεχές παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της εξ’ αναβολής αναμέτρησης των δύο ομάδων για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο 60χρονος προπονητής κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ξεκίνησε με ένα σχόλιο για την προσεχή αντίπαλο της ομάδας του, την οποία χαρακτήρισε άξια πρώτη στη βαθμολογία, αποθεώνοντας τη σκληράδα που εμφανίζει στο παιχνίδι της, ενώ τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να είναι επιθετικοί για να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα.

