Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις μετά την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 91-93 της Ζάλγκιρις για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον 61χρονο προπονητή να κρατάει τα θετικά από τη συνολική εικόνα της ομάδας του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από το παιχνίδι μένοντας στην υπομονή που έδειξε η ομάδα του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και στον έλεγχο του ρυθμού, που επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να φτάσει και στο θετικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μπαρτζώκας #Ολυμπιακός