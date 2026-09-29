Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις μετά την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 91-93 της Ζάλγκιρις για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον 61χρονο προπονητή να κρατάει τα θετικά από τη συνολική εικόνα της ομάδας του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από το παιχνίδι μένοντας στην υπομονή που έδειξε η ομάδα του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και στον έλεγχο του ρυθμού, που επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να φτάσει και στο θετικό αποτέλεσμα.

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