Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στη διάρκεια της media day ενόψει του αγώνα με την Παρί, δεν μάσησε τα λόγια του, απαντώντας σε όσους ασκούν κριτική στον Ολυμπιακό, αλλά και στην επιλογή να πάρει ο Βεζένκοφ την τελευταία επίθεση στο Μιλάνο, τονίζοντας ότι εκείνος και οι συνεργάτες του γνωρίζουν καλύτερα την ομάδα και το ρόστερ.

«Το θέμα είναι από ποιον δέχεται κριτική. Έχουν γίνει μου είπαν οι συνεργάτες μου εκπομπές στο YouTube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση. Αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν καλύτερα την ομάδα είναι σεβαστό. Απλά να μας πουν αυτοί που το έχουν κάνει αυτό», ανέφερε σχετικά. Εν συνεχεία ο κόουτς των Πειραιωτών μίλησε:

Για την αναζήτηση παίκτη για την περιφέρεια: «Δεν έχω την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνουμε παίκτη με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη. Μακάρι να έχει διαφορετικά στοιχεία από τους υπόλοιπους. Αν δεν γνωρίζει το επίπεδο, θα χρειαστεί χρόνος για να το μάθει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα τον είχα πάρει ήδη. Έκανα διαφορετικές προτάσεις, 5-6 συνολικά, που δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους. Δεν θα κάνουμε το μεγάλο λάθος να πάρουμε κάποιον απλώς για να ικανοποιήσουμε την κοινή γνώμη».

Για την αναμέτρηση με την Παρί: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στον ρυθμό τους. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Είναι η πρώτη ομάδα σε σκορ από pick n roll. Χρειάζεται υπομονή στην επίθεση και έμφαση στα ριμπάουντ. Στα τελευταία ματς κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να προστατεύσουμε την μπάλα. Αν δεν εκτελέσεις σωστά, θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Το μπάσκετ τους είναι ιδιαίτερο, αλλά έχουν αδυναμίες. Έχουν εξελιχθεί από πέρσι, παρότι έχασαν αρκετούς βασικούς».

Για τα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας: «Εκτός ο ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό. Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα, έχει ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος. Ο Νιλικίνα είναι διαθέσιμος».