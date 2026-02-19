Παίζοντας όσο απαιτούσαν οι περιστάσεις, ο Ολυμπιακός νίκησε με άνεση 91-67 το Μαρούσι και εξασφάλισε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Final 8 το Σάββατο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη μικρή χαλάρωση που παρουσίασε η ομάδα του όταν η ομάδα των βορείων προαστίων μείωσε προσωρινά τη διαφορά, επισημαίνοντας πως αυτό είναι λογικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη νεότερα σχετικά με τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ τοποθετήθηκε και για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

