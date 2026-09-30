O Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις εν όψει του εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με τη Βίρτους Μπολόνια (1/10, 21:30), όπου αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τους Ζαν Μοντέρο και Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, πριν προαναγγείλλει την επιστροφή του Κόρεϊ Τζόσεφ στην αποστολή.

Μετά από την οριακή νίκη με 91-93 στο Κάουνας επί της Ζάλγκιρις, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με τους ασπρόμαυρους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μοιράστηκε τις σκέψεις του πριν από το παιχνίδι με την ιταλική ομάδα και ανέφερε ότι περιμένει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό παιχνίδι κόντρα σε μία αθλητική ομάδα, ενώ δεν παρέλειψε και τον τομέα της κούρασης από τα συνεχόμενα παιχνίδια.

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