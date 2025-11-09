Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την επιστροφή του Κίναν Έβανς, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο ματς των Πειραιωτών με την Καρδίτσα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σταδιακά θα μπει και στα παιχνίδια της Euroleague.

Παράλληλα επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να νιώσει ο Αμερικανός ξανά αθλητής, μετά από την πολύμηνη απουσία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Το ένα είναι η επιστροφή του Κίναν, η οποία είναι πολύ σημαντική για εμάς και να του ευχηθώ υγεία, γιατί το ταλέντο που έχει και η μπασκετική του κλάση είναι δεδομένα. Το άλλο είναι η αναφορά στην πολύ καλή ατμόσφαιρα. Για μια ακόμα φορά το μεσημέρι, είδαμε οικογένειες, παιδάκια, που νομίζω χάρηκαν το παιχνίδι, το οποίο ήταν αρκετά θεαματικό και προφανώς η Καρδίτσα βοήθησε σε αυτό. Έπαιξε πολύ καλά και του εύχομαι και στα ευρωπαϊκά και στα ελληνικά παιχνίδια ό,τι καλύτερο.

Έχει περάσει από πολλά στάδια αυτή η διαδικαστία, όπως είναι φυσιολογικό. Για μεγάλο διάστημα ήταν ασθενής και όχι αθλητής και το να νιώσεις αθλητής ξανά είναι, είναι πολύ σημαντικό. Όλη η περσινή του χρονιά ήταν στην αποκατάσταση, οπότε στην ουσία φέτος περιμέναμε να παίξει.

Ο τραυματισμός από τον οποίο γύρισε είναι πολύ δύσκολος όπως όλοι ξέρουν και πήρε και υποτροπή στο άλλο πόδι που τον πήγε 1.5 μήνα πίσω. Από την επιβάρυνση στο πόδι που πατούσε περισσότερο, καθυστέρησε κι άλλο και για αυτόν ήταν ψυχολογικά πολύ δύσκολο, ήταν χάλια εκείνη την εποχή. Χαίρομαι που χαμογελά πάλι, γιατί αυτό που κάνει πολύ καλά, δηλαδή το να παίζει μπάσκετ, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, για να μας δώσει την ποιότητά του. Προφανώς ακόμα χρειάζεται ρυθμό, χρειάζεται παιχνίδια. Δεν είναι στην EuroLeague οι απαιτήσεις ίδιες με ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά έχουμε όλη την καλή διάθεση και την υπομονή ώστε σταδιακά να βρει τη φόρμα του και να επιστρέψει».