Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε σχετικά με την κατάσταση και το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη με 104-79 επί της Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αρχικά αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής του διεθνούς γκαρντ, πριν συμπληρώσει ότι ο κόσμος αποπροσανατολίζεται από αναρτήσεις και δημοσιεύματα την ώρα που η ουσία είναι στο μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός. Πρόσθεσε ότι είναι παρών για όσους συνεχίζουν να προσπαθούν και να ματώνουν τη φανέλα και υπογράμμισε ότι θα κάνει το ίδιο και με τον Ντόρσεϊ, εφόσον ο παίκτης δείξει διάθεση.

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